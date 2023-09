Tote Hosen, Ärzte, Annenmaykantereit In diesen Liedern werden NRW-Städte besungen

Cologne - Ben Folds

Der amerikanische Musiker Ben Folds verbindet mit Köln scheinbar keine positiven Erinnerungen. In seinem Song singt er davon, dass er seine Freundin in Köln besucht und er feststellen muss, dass die Beziehung zu Ende geht.

„Here in Cologne I know I said it wrong. I walked you to the train and back across alone.“