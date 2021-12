Diskussion über Krautrock im Zakk : Deutschland Beitrag zum internationalen Pop

Kraftwerk, Can und Neu!: Im Zakk stellte Christoph Dallach seine Krautrock-Geschichte „Future Sounds“ vor. An der anschließenden Diskussion beteiligten sich Helden des Genres wie Harald Großkopf.

Es begann mit der Musikwelt in der alten Bundesrepublik der endsechziger Jahre. Die junge Generation demonstrierte oder machte Musik. Es gab Konzerte von neuen Bands wie Amon Düül oder Popol Vuh. Im angloamerikanischen Pophimmel horchte man auf. Als die Band Kraftwerk international Erfolge feierte, erschien in der englischen Presse hierzu ein großer Artikel. Der Titel war in Runenschrift geschrieben: „Muzak from Germany“.

Eine dieser Formationen war Tangerine Dream. Im Zakk konnte der 1947 geborene Schlagzeuger und Synthesizer Harald Großkopf hierzu und im Rückblick auf viele weitere Bands manch Erhellendes beitragen. Und auch Anekdotisches: Als er nach einem Konzert in sein Hotelzimmer fahren wollte, wurde er im Aufzug angesprochen: „Did you know how much your music changed my life?“ Da wurde es ihm warm ums Herz