Doku „Let It Be“ auf Disney+ Ein letztes Mal mit den Beatles im Studio

Was wirklich passiert in „Let It Be“ ist eine Wiedervereinigung. George Harrison hatte die Gruppe kurzzeitig im Streit verlassen, nun ist er zurück. Sie haben Spaß miteinander, sie sehen krass gealtert aus, was auch an den Bärten liegen mag, aber sie spielen und komponieren wie junge Götter. Binnen weniger Tage sprudeln die Songs der Alben „Abbey Road“ und „Let It Be“ aus ihnen heraus. Bitte vorstellen: Die Filmemacher konnten dabei zusehen, wie zum Beispiel „Across The Universe“ vor ihren Augen Gestalt annahm. Es wirkt, als schwebten die Lieder in der Luft, und JohnPaulGeorgeAndRingo pflückten und materialisierten sie und setzten sie in unsere Ohren, auf dass wir hören: „Words are flowing out like endless rain into a paper cup…“