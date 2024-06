Wangen im Allgäu Lena Meyer-Landrut sagt erneut Konzert wegen Schmerzen ab

Schon am Vortag hatte Meyer-Landrut wegen Bauch- und Nierenschmerzen einen Auftritt in München kurzfristig abgesagt. „Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden“, schrieb die 33-Jährige am Sonntag auf Instagram. Wenige Stunden später ergänzte sie: „Ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht schreiben, aber ich kann es nicht ändern: Ich werde das Konzert heute in Wangen nicht spielen können.“ Zuvor hatte sie noch angekündigt, dass sie sich ausruhe und alle dafür tue, am Abend auftreten zu können. Lena Meyer-Landrut ist derzeit mit ihrem neuen Album „Loyal to myself“ auf Tournee.