Legendäre Musik-Sendung im TV : Der „Beat-Club“ bekommt eigene Briefmarke

Beat-Club-Ikone Uschi Nerke zeigt in der "Mall of Fame" ein altes "Beat-Club"-Emblem mit ihrem Autogramm (Archivbild).

Bremen Der Kult-Pop-Sendung „Beat-Club“ von Radio Bremen wird eine Briefmarke gewidmet. Die Sondermarke für 1,10 Euro kommt am Samstag in den Handel - und der kleinste ARD-Sender feiert das Ereignis mit einer großen Party.

Die Sendung brachte ab 1965 als erste Sendung englischsprachige Pop- und Rockmusik ins deutsche Fernsehen. Die laute Livemusik, die tanzenden Jugendlichen, Gogo-Girls und kurze Miniröcke verstörten das ältere Publikum. Bei jungen Leuten wurde die Sendung schnell populär. Über die Jahre traten Stars wie Sonny & Cher, Gerry and the Pacemakers, Yes, Jethro Tull oder Deep Purple auf.