Produzenten äußern sich : „Layla“ bekommt neuen Text für die Wiesn

München „Layla“ ohne Sexismus? Der Sprecher der Wiesn-Wirte hat eine politisch korrekte Version des umstrittenen Schlagers für das Oktoberfest angekündigt. Aber geht das so einfach? Was ist denn mit dem Urheberrecht?

„Layla“ war der Sommerhit der vergangenen Wochen und Monate. Trotz des anzüglichen und kontroversen Textes wurde das Lied in ganz Deutschland gehört, gefeiert und sogar in andere Sprachen übersetzt. Auf vielen Festen, darunter auch der Rheinkirmes, wurde das Lied aufgrund seines kontroversen Refrains sogar verboten. Auf der Wiesn in München wird das Lied nun zwar gespielt, jedoch mit einem anderen Text.

Eigentlich, so sagte Distel, müsse der Verlag also zustimmen, wenn ein Song, an dem er die Rechte hält, verändert wird. Wenn es dabei aber nur um eine Aufführung in einem Bierzelt gehe, sei das eine „Grauzone“. „Aber wir sehen das ohnehin entspannt. Rechtlich gesehen ist es natürlich immer schwierig, etwas zu bearbeiten, ohne dass man den Urheber gefragt hat, aber wir halten da die Füße still. Die Menge wird den neuen Text sowieso mit dem Originaltext übergrölen.“