Songwriter seiner Generation Kurt Cobain starb vor 30 Jahren

„With the lights out, it's less dangerous“, sang Kurt Cobain in seinem legendären Hit „Smells Like Teen Spirit“. „Wenn die Lichter aus sind, ist es nicht so gefährlich“ - Zeilen, die für zahllose Fans seiner Band Nirvana die Welt bedeuteten. Aber auch interpretiert wurden als Ausdruck von Cobains Zerbrechlichkeit und Furcht vor dem Leben. Wut. Trauer. Angst. Das war Kurt Cobain. Und ein musikalisches Genie, das ein Genre und eine Generation prägte. Vor 30 Jahren - am 5. April 1994 - nahm er sich das Leben.