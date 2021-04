Kulturtipps zum Wochenende : Mit Liam Gallagher auf Muttis Sofa

Liam und Noel Gallagher 2008 kurz vor dem Ende ihrer Band Oasis. Foto: dpa/Zak Hussein

Ein Hauch von Euphorie in den Kulturtipps dieser Woche: Die Band Dry Cleaning aus London ist großartig. Ebenso die Schriftstellerin Jenny Offill aus New York. Und den Gallagher-Brüdern sieht und hört man ohnehin immer gerne zu.

Großartiges Album

Endlich mal wieder ein tolles neues Album! Das britische Quartett Dry Cleaning hat es auf dem Label 4AD veröffentlicht, es ist das Debüt der Band, und es heißt „New Long Leg“. Die Gruppe hat eine unheimliche tolle und charismatische Sängerin, und das Besonders an Florence Shaw ist, dass sie im Grunde gar nicht singt, sondern spricht. Oder, noch genauer: Sie redet nur so vor sich hin. Wer diese Musik über Kopfhörer laufen lässt, während er durch die Stadt geht, fühlt sich, als habe er eine Stimme im Kopf, die den Alltag und das Leben in den Straßen kommentiert. Eine kleine Frau im Ohr sozusagen, und Florence Shaw ist eine sarkastische Erzählerin. Eine sardonische Freundin. Unberührt wirkt sie, über den Dingen schwebend, aber dennoch intim und unmittelbar. „Do everything and feel nothing“, rät sie.

Dry Cleaning haben bereits zwei EPs veröffentlicht, aber erst jetzt entfaltet sich ihr Potenzial, ihre Eigenheit. John Parish hat die Platte zwischen zwei Lockdowns in Wales produziert. Er arbeitete bisher unter anderem mit PJ Harvey und Aldous Harding, und er hat diese Band in sich drin begriffen: die Gitarre, die sich wie ein fliegender Teppich unter den Sprechgesang legt! Das geduldige Schlagzeug! Der Bass, der die Vocals immer wieder mitzureißen versucht! Man erinnert sich an The Fall, an Elastica und Wire.

Bandgründer und Gitarrist Tom Dowse traf Florence Shaw an der Kunstschule, und er fragte sie, ob sie nicht in seiner Band singen wolle. Nachdem sie sich zusichern ließ, dass sie sprechen statt singen dürfe, sagte sie: Ja.

Shaw durchwirkt ihre Textgewebe gelegentlich mit fremden Zitaten, ein bisschen wie in der Cut-up-Technik der Beat Poets. Manchmal, ganz manchmal nur ergibt sich dabei fast so etwas wie Gesang. Das „Well, well, well“ in „Her Hippo“ etwa. Oder das „Dü, dü, dü“ im Titellied. Muss man direkt schmunzeln.

Buchtipp

Sehr zu empfehlen ist auch der Roman „Wetter“ von Jenny Offill (Piper, 222 S., 20 Euro). Das ist bereits das zweit tolle Buch dieser Autorin aus Brooklyn, das mir auffällt. 2014 erschien „Amt für Mutmaßungen“, und wie der Vorgänger besteht „Wetter“ aus kurzen Texten und Beobachtungen, Einträgen und Reflexionen, Maximen und Zitaten, die sich allmählich zu einem Ganzen fügen. Erzählt wird die Geschichte der Bibliothekarin Lizzie, die sich als Amateur-Psychologin betätigt. Sie beantwortet die Hörerfragen, die ihre wissenschaftliche Mentorin Sylvia als Reaktionen auf ihren Endzeit-Podcast bekommt. Und sie kümmert sich um ihren Bruder, einen Ex-Junkie, und ihren Sohn. Dabei kommt sie sich selbst abhanden.

Es geht aber gar nicht so sehr um eine äußere Handlung in diesem Buch, sondern um die Art und Weise, wie die Leser eintauchen in den Gedankenkosmos der Ich-Erzählerin. „Manche Sachen liegen einfach in der Luft und fliegen herum“, heißt es ziemlich zu Beginn, und genau das ist die Poetik dieses Werks: Jenny Offill fischt Partikel aus der Atmosphäre, die zusammengenommen eine Persönlichkeit ergeben.

Die drohende Klimakatastrophe bildet dabei das Hintergrundbrummen, das erst unmerklich, dann deutlich anschwillt: „Angenommen, Sie gehen mit Freunden zum Picknick in einen Park. Das ist natürlich moralisch völlig neutral, aber wenn Sie zusehen, wie Kinder im See ertrinken, und weiter essen und plaudern, sind Sie zu Ungeheuern geworden.“ Wie kann man vermeiden, dass man zu einem Ungeheuer wird? Das ist die Frage, die dieses Buch durchzieht.

Musik-Doku

Bei Arte steht noch bis zum 7. Juni den Dokumentarfilm „As It Was“ in der Mediathek. Er erzählt von der Solokarriere Liam Gallaghers. Die Dokumentation von Charlie Lightening und Gavin Fitzgerald, die da beginnt, wo „Supersonic“ endete. Das war der Film über die Gruppe, die Gallagher einst mit seinem großen Bruder Noel gegründet hatte, Oasis natürlich, die ganz kurz die größte Band der Welt gewesen ist. 2009 waren sie bereits im Sinkflug, und bevor sie damals in Paris auf die Bühne gehen sollten, kriegten sich die ohnehin chronisch zerstrittenen Brüder derartig in die Haare, dass sie das Konzert kurzfristig absagten und auch die Tournee und schließlich Oasis ad acta legten. Am Anfang von „As It Was“ sieht man, wie ein armer namenloser Kerl von der Konzertagentur an die Rampe tritt und zehntausenden gut vorgeglühten Fans mitteilt, dass Oasis hier nun doch nicht auftreten werden. Eigentlich müsste man dem Boten dieser schlechten Nachricht einen eigenen Film widmen; er hätte es sich verdient nach all den Beschimpfungen, die in dem Moment auf ihn einhagelten.

Die schönste Stelle in diesem an tollen Szenen reichen Film ist jedoch jene, in der Liam Gallagher gefragt wird, was er eigentlich so mit seinen Millionen anfange, ob er sich davon zum Beispiel Autos kaufe. Die Antwort ist herrlich liam-esk, und man kann sie nur komplett erfassen, wenn man den wunderbar formulierten Satz kennt, der in Gallaghers Wikipedia-Eintrag steht: „Der 47-Jährige war zwei Mal verheiratet, und er bekennt sich als Vater zu vier Kindern von vier Frauen.“ Jedenfalls antwortet Gallagher auf diese Frage, dass ihn Autos überhaupt nicht interessieren: „Das Geld, das ich verdiene, stecke ich in Kleidung, Alkohol – und Schulgebühren.“

Manchmal sieht man nicht so gerne hin. Dann nämlich, wenn man Liam Gallagher, der auf der Bühne einen Hang zur Überlebensgröße hatte, erleben muss, wie er sich im Profansten überhaupt bewähren muss: im Alltag. Aber meistens ist es doch ganz schön, die Szenen auf dem Sofa seiner stolzen Mutter zum Beispiel. Man sollte den Film übrigens mit Originalton sehen. Dieses herrliche Manchester-Englisch: „Halle-fucking-lujah“.