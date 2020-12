Musik, Doku, Krimi & Podcast : Meine Kulturtipps fürs Wochenende

Roxy Music 1973. Im Vordergrund Bryan Ferry, der zweite von links ist Brian Eno. Foto: dpa

Jede Woche geben wir an dieser Stelle personalisierte Kulturtipps für das Wochenende. Den Auftakt macht Philipp Holstein. Er empfiehlt unter anderem eine Dokumentation über Bryan Ferry.

In der vergangenen Woche ist der 84 Jahre alte amerikanische Komponist Harold Budd gestorben. Die Nachricht hat mich traurig gemacht, denn ich mochte seine Musik sehr. Er hat in den 1980er Jahren gemeinsam mit Brian Eno die Platten „Ambient 2: The Plateaux Of Mirror“ und „The Pearl“ produziert. Mit den Cocteau Twins, die eine meiner Lieblingsbands sind, legte er die total schöne LP „The Moon And The Melodies“ vor. Das Budd-Album, das mir am meisten bedeutet, ist aber „Abandoned Cities“. Zwei lange Stücke sind darauf, und ich weiß nicht, wie oft ich sie schon gehört habe. Wenn Ambient-Musik dafür gemacht wurde, um darin zu leben, ist die Musik von Harold Budd ganz unbedingt Ambient-Musik.

Eben habe ich den Namen Brian Eno genannt. Der gründete ja einst gemeinsam mit Bryan Ferry die Band Roxy Music. Wobei ich zugeben muss, dass mir von dieser Band die späten Platten am besten gefallen, die erschienen, als Eno längst nicht mehr dabei war. Bryan Ferry hatte das das Ruder übernommen, er sang „Avalon“ und „Midnight Hour“ und dann solo „Don’t Stop The Dance“ und natürlich „Slave To Love“. Heute ist er 75, und zurzeit gibt es über ihn der Arte-Mediathek eine Dokumentation; „Don’t Stop The Music“ heißt sie. Es geht darin aber natürlich nicht nur um Musik, sondern auch um Stil und Style. Geht ja gar nichts anders bei Bryan Ferry. Niemand kann einen weißen Smoking so lässig tragen wie.

Anzüge und Style sind auch die Themen mit denen Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre ihr Gespräch beginnen, das nun auf 250 Seiten dokumentiert unter dem Titel „Alle sind sie ernst geworden“ bei Diogenes als Buch vorliegt. Die beiden berichten, wie sie sich in einem Hochsommer an der Ostsee kennenlernten, sie trafen sich in einem Luxushotel, und beide trugen Badehose. Sie sprechen also erstmal über Kleidung, und dann plaudern sie einfach weiter, und das Schöne ist, dass es eben nicht weitergeht bis Corona und zu der Frage, was nun aus der Welt wird. „Sobald man die Haustür öffnet, oder auch nur die Mails, prasseln doch von allen Seiten lauter Ernsthaftigkeitsgebote auf einen ein“, sagt Benjamin von Stuckrad-Barre. „Also halte ich, solange es irgend geht, dagegen.“ Das Buch taugt denn auch perfekt als Gegengift zum Gesprächsband von Alexander Kluge und Ferdinand von Schirach. Am Ende wünscht man sich eine tägliche Gesprächssendung von denen beiden, in die man abends einfach hineinschalten kann, um zuzuhören und auf anderen Gedanken wegzudriften.

Manche Serien gucke ich nur wegen der Landschaft, in der sie spielen, wegen der Atmosphäre. Die neue Staffel von „The Crown“ etwa. Da möchte man gar nicht, dass die Windsors oben in Schottland diesen Hirschen erlegen, den sie über Tage hinweg im Visier haben. Die Barbourjacken-Ausflüge zur Pirsch in die regengepeitscheten Hügel sind einfach zu schön anzusehen. In der ARD hat gerade eine in dieser Hinsicht bemerkenswerte Reihe begonnen, „Ein Krimi aus Passau“ heißt sie. Zwei Filme gibt es bisher, und im Mittelpunkt steht die Ex-Polizistin Frederike Baders, die mit ihrer Tochter inkognito in Passau lebt. Erst ganz allmählich erfährt man, warum sie untertauchen musste, und warum ihr dieser komische Schutzengel aus Österreich ständig an den Fersen hängt. Vor allem der zweite Teil ist toll: Nebel, Wald, Herbst, Mystery. Beide Filme findet man in der ARD-Mediathek, und beide sind besonderes, ambitioniertes Fernsehen.