Nach Abschiedstournee Kiss verkaufen alle Musikrechte für 300 Millionen Dollar

Kiss ist die zweite Investition von Pophouse außerhalb Schwedens. Ende Februar hatte das Unternehmen einen Vertrag mit Popsängerin Cyndi Lauper unterzeichnet. Die heute 70-Jährige, die mit Hits wie „Time After Time“ und „Girls Just Want To Have Fun“ bekannt geworden ist, sagte der AP damals, sie habe dem Verkauf zugestimmt, weil es Pophouse nicht nur ums Geld und ihre größten Hits gegangen sei, sondern auch darum, etwas Neues zu schaffen. Sie selbst habe auch nicht vor, „Abba Voyage“ nachzuahmen. Ihr gehe es vielmehr um ein „immersives Theaterstück“, das das Publikum in das New York katapultiere, in dem sie aufgewachsen sei.