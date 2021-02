Legendäre Electro-Band : Kult-Duo Daft Punk löst sich auf

Daft Punk beim Coachella Music Festival (Archivbild). Foto: AFP/KARL WALTER

New York Das französische Bandduo Daft Punk hat seine Trennung bekanntgegeben. Das teilten Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo am Montag in einem achtminütigen Video mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit endet das Elektropop-Projekt 28 Jahre nach dem Erscheinen ihres Debütalbums. Eine Person, die beide Bandmitglieder vertritt, bestätigte die Trennung. Das Duo hat sechs Grammy Awards gewonnen. Einer ihrer größten Hits war „Get Lucky“ aus dem Jahr 2013.

Daft Punk gehören zu den wenigen Musikern, die es trotz ihrer extremen Popularität erfolgreich geschafft haben, ihre Gesichter bis zum heutigen Tage aus der Presse fernzuhalten. Die meisten Menschen kennen Daft Punk mit ihren charakteristischen Robotermasken.

(felt/dpa)