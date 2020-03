Phil Collins' Sohn als Schlagzeuger : Kult-Band Genesis geht wieder auf Tournee

London Die britische Kultband Genesis taucht aus der Versenkung auf: Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks gehen Ende des Jahres erstmals seit 13 Jahren wieder auf Tournee. Das teilten sie auf Twitter mit.

Außer den drei Musikern, die alle drei 69 Jahre alt sind, ist bei der Tour "The last domino?" (Das letzte Domino?) durch Großbritannien auch Collins' 18-jähriger Sohn Nicholas mit von der Partie. Er übernimmt von seinem Vater das Schlagzeug. Phil Collins singt, Rutherford spielt Gitarre und Banks Klavier. Außerdem geht noch der Gitarrist und Bassist Daryl Stuermer mit auf Tournee.

In einem BBC-Interview mit seinen Bandkollegen kündigte Phil Collins an, sie würden eine Mischung aus ihren größten Hits und älteren Songs spielen. "Es gibt Songs, bei denen man weiß, dass man sie spielen muss, weil das Publikum sich sonst betrogen fühlen würde", sagte der Sänger.

Mit Hits wie "I Can't Dance" und "That's all" verkaufte Genesis in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 130 Millionen Alben. Ihre letzte große Tournee geht auf das Jahr 2007 zurück, damals gab die BandKonzerte in Europa und Nordamerika.