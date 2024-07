Konzert in Mönchengladbachs Borussia-Park Pink hebt ab

Ob rund um den Borussia-Park am Sonntagabend des 21. Juli ein Erdbeben verzeichnet wurde? Gemessen an Lautstärke und Jubel müsste US-Rockstar Pink locker gelungen sein, was ihre Kollegin Taylor Swift in Gelsen- beziehungsweise „Swiftkirchen“ geschafft hat. In jedem Fall brachte Rock-Ikone Pink das Stadion bei ihrem ersten Auftritt in Mönchengladbach und ihrem einzigen Gastspiel in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr zum Beben – und verwandelte die Fußball-Kultstätte in einen riesigen Open-Air-Zirkus.