Konzert in der Kölner Arena Reizüberflutung mit Jason Derulo

Die Schlange vor dem Merchandise-Stand in der Kölner Lanxess-Arena am Samstagabend ist lang. Ein Mädchen – vielleicht dreizehn oder vierzehn – zeigt auf das eine T-Shirt. Auf dem ist das Gesicht von Jason Derulo, dem US-amerikanischen R&B-, Pop-Sänger und TikTok-Star, der mit Songs wie „Whatcha Say“, „It Girl“ oder „Want to Want Me“ bisher mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft hat, zu sehen. Eine goldene Dornenkrone bedeckt seinen Kopf. „Das möchte ich haben“, sagt das Mädchen zu seiner Mutter. Die kauft ihrer Tochter das persönlich signierte Shirt.