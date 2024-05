Billie Eilishs neues Album „Hit Me Hard and Soft“ Vielseitig wie nie

Vor gut einem Monat versetzte ein grüner Ring die Menschheit in helle Aufregung. Der Grund: Popstar Billie Eilish fügte ihre knapp 120 Millionen Fans auf Instagram in die Liste ihrer „Engen Freunde“ hinzu. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen klugen Schachzug handelte, um ihr neues Album „Hit Me Hard and Soft“ zu bewerben. Jetzt ist es erschienen. Von den weiblichen Superstars, die gerade den Musikmarkt dominieren, ist Billie EIlish der jüngste: Ariana Grande ist 30, Taylor Swift 32 und Beyoncé 42, Billie Eilish gerade einmal 22 Jahre alt. Das vergisst man schnell, weil sie schon so lange die Playlists dieser Welt prägt. Eilish war 14 Jahre alt, als ihr Song „Ocean Eyes“ eine Sensation wurde. Auf ihrem „Hit Me Hard and Soft“ zeigt sie sich so vielseitig wie noch nie.