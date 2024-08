Neue Single von Shirin David Am Pranger für „Bauch Beine Po“

„Ja, und?“, werden die einen sagen. Wer einen schönen Körper haben will, müsse eben trainieren. „Schon klar“, finden die anderen. Aber von jemandem, der zehntausende Euro für plastische Chirurgie ausgegeben hat, müsse sich niemand sagen lassen, was schön ist und was nicht. Und außerdem haben wir diesen schrecklichen Magerwahn doch gerade erst hinter uns gelassen, leben auf Instagram mittlerweile Selbstakzeptanz und „Bodypositivity“ – geht das jetzt alles wieder von vorne los?