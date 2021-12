Popol Vuh : Zukunftsmusik aus der Vergangenheit

Popol Vuh und Florian Fricke (l.) in den 1970er Jahren. Foto: GAB Archive/Redferns/Getty

Die Gruppe Popol Vuh gehörte in den 1970er Jahren zur ersten Garde des Krautrock. Damit sie nicht in Vergessenheit gerät, werden nun wichtige Alben neu aufgelegt. Eine Entdeckung.

Diese herrliche Box enthält Zukunftsmusik von gestern. Darin sind vier Alben von Popol Vuh enthalten, einer Gruppe, die nicht bloß ferne Länder bereiste, sondern auch entlegene Seelenlandschaften, mächtige spirituelle Offenbarungen und enorme psychedelische Visionen.

Wobei „Gruppe“ nur ein Hilfsbegriff ist, denn die Besetzungen wechselten häufig. Sie wurden zusammengehalten von Florian Fricke, der einst als Musikkritiker begann, dann Yoga praktizierte, Atemtrainer wurde und durch die Begegnung mit der Musik von Frank Zappa eine Vorstellung davon bekam, was man unter Freiheit des Klangs verstehen konnte. Oft wird die Musik, die Fricke unter dem Namen Popol Vuh in den 1970er und 80er Jahren parallel zu Kraftwerk, Tangerine Dream und Can veröffentlichte, dem weit ausgreifenden Genre Krautrock zugerechnet. Tatsächlich stand dieser 2001 mit 57 Jahren verstorbene Kerl stets nur am Rande, er ist keiner Schule zuzurechnen, sein Werk ist stärker im Fluss als das der anderen, es diffundiert ungebundener und ist auf kosmische Weise internationaler als das der Kollegen. Brian Eno berief sich auf Fricke, als er 1978 mit „Music For Airports“ die Ambient-Musik erfand – oder besser gesagt: ihr einen griffigen Namen gab.

Die LP-Box „Acoustic & Ambient Spheres“ ist bereits die zweite, in der klassische Alben von Popol Vuh gesammelt werden. „Seligpreisung“ von 1973 bietet akustische Musik mit spirituellen Themen. Man hört Gitarre und Oboe, Daniel Fichelscher von Amon Düül II stößt zur Gruppe, und das gemeinsame Ziel ist, nicht-westliche Musik mit westlichen Instrumenten zu machen. Sehr schön ist der Bonustrack „Be In Love“, auf dem Djong Yun singt.

Pop Vuh lieferte die Soundtracks für viele Filme von Werner Herzog, zwei finden sich in dieser Box: „Coeur De Verre“ (1977) und „Cobra Verde“ (1987). Beide sind selbstbewusste Kunstwerke, die eigene Bilderfolgen evozieren, die als Kommentar zum Film in den Köpfen des Publikums mitlaufen. Herzog ließ für „Herz aus Glas“ seine Schauspieler unter Hypnose spielen, die Musik passt dazu sehr gut. Besonders toll: Die kaum zwei Minuten lange Synthesizer-Fläche „Nachts: Schnee“ auf „Cobra Verde“. Man würde am liebsten Kanye West darauf stoßen. Guck mal: sampeln, dazu rappen, fertig wäre der aktuelle Hit.

„Agape-Agape“ von 1983 fächert schließlich die stilistische Vielfalt auf, die das Werk von Popol Vuh charakterisiert. Renate Knaup (Amon Düül II) singt, und wer menschenfreundliche Musik zum Drin-Versinken hören möchte, sollte „Why Do I Still Sleep“ anwählen.

Wer nicht genug bekommen kann von Popol Vuh, und so wird es nach dem Hören dieser Box unweigerlich sein, sollte sich als nächstes die Alben „In den Gärten Paraohs“ (1971) und „Hosianna Mantra“ (1972) vornehmen. Das ist das Schöne an dieser Gruppe: Man kommt an kein Ende.