Innovationen gab es keine mehr. In den 1990er Jahren digitalisiert die Band das gesamte Klangmaterial. Bartos sieht ausgerechnet in der Digitalisierung die Ursache dafür, dass die technikverliebte Band in eine Phase der Musealisierung abdriftete. „Nach „Electric Café“ wurden wir zur Spieluhr . Der Mensch war weg, es blieb die Maschine“, sagt er in dem Interview. (Foto: Der Mitbegründer der Band "Kraftwerk", Ralf Hütter, steht bei einem Konzert der Band am 28. August im Hofgarten in Bonn auf der Bühne.)