Konzert in Düsseldorf Rosalía reist in die Zukunft des Pop

Um zu begreifen, was an diesem Abend auf der Bühne passiert, sollte man sich zunächst von der traditionellen Vorstellung verabschieden, wie ein Konzert abzulaufen hat. Der Auftritt von Rosalía in Düsseldorf bietet etwas Neues, eine Mischung aus Tanztheater, Kunstperformance, Videoinstallation und Gegenwartskunde. Und im Mittelpunkt steht eine charmante und dennoch kantige Künstlerin, die über fast zwei Stunden hinweg dem Motto treu bleibt, das sie im zweiten Song ausgibt: „Yo me transformo“ - Ich verwandele mich.