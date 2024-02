Konzert in Düsseldorf Die Band OMD zelebriert den Glamour der 80er-Jahre

Von den vielen schönen Songs dieses Abends ist „If You Leave“ natürlich der allerschönste. „Let’s celebrate“, ruft Andy McCluskey, und: „Hollywood!“ Auf der mächtigen Projektionsfläche hinter der Bühne erscheint das junge Gesicht der Schauspielerin Molly Ringwald, denn dieses Lied gehört zum bittersüßen Film „Pretty In Pink“, und wer ihn damals gesehen hat, 1986 nämlich, wird ihn immer im Herzen tragen. So wie das Paar, das ungerührt vom Trubel vor der Bühne seinen romantischen Standardtanz absolviert, inklusive geschlossener Augen, gelegentlicher Pirouetten und Kuss am Schluss.