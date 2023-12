Konzert in Düsseldorf Kontrollierte Ekstase bei The Prodigy

Der Moment, in dem Keith Flint auf der Bühne zu sehen ist, ist der, in dem er am meisten fehlt. Gerade hatte eine gigantische Lasershow das 27 Jahre alte „Firestarter“ eingeleitet, den Welterfolg der Band. Die Zuschauer jubelten, hüpften. Es war fast wie früher. Nur der Gesang fehlte. Niemand konnte und sollte Flint ersetzen, den ersten Punk der Elektromusik. Als der Song endet, formen die Laser das Gesicht des 2019 verstorbenen Sängers und Tänzers auf die Bühnenrückwand. In der Halle ertönen „Flint“-Sprechchöre.