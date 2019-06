Konzert in Düsseldorf : Toten Hosen lassen in Tonhalle keine Handys zu

(RP) Der Vorverkauf für die Akustik-Konzerte der Toten Hosen in der Düsseldorfer Tonhalle hat gestern Nachmittag begonnen. Die Düsseldorfer Band wird am 13. und 14. Juli in dem Haus spielen, am 12. Juli zudem eine öffentliche Probe geben.

