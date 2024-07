Konzert im Ellington Auftritt in Cocktail-Bar – Der Plan sorgt für Südsee-Atmosphäre

In einer idealen Welt wäre das jeden Tag möglich: durch eine Straße laufen, Musik hören, gute Musik, sich einfach dazustellen und irgendwann einen „Ellitiki“ bestellen. Das ist der der Drink, den es nur an diesem besonderen Tag im Ellington an der Scheurenstraße gibt: Rum, Ingwer, Kokos, Limette und Kalamansipüree. Anlass ist das Konzert der Band Der Plan in dieser Bar.