Bilder vom Konzert Taylor Swift tritt im Londoner Wembley-Stadion auf

Swift trug zu ihrem Hit „22“ auf der Bühne im Wembley-Stadion vor rund 90.000 Fans ein T-Shirt mit der Aufschrift „a lot going on at the moment“ (zu Deutsch etwa: viel los im Moment). Dies wurde als Anspielung auf die Absage aller drei Österreich-Konzerte der Sängerin in der vergangenen Woche wegen islamistischer Anschlagspläne interpretiert.