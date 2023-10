Rapper 50 Cent in Oberhausen „Get Rich Or Die Tryin’“ – magischer Ausflug in den Candy Shop

Super Idee: Keine Zeit verschwenden, sondern gleich zu Beginn auf dicke Hose machen und die Pyrotechnik zum Einsatz bringen. Dazu Alarmsound, Sirenen, Bühnennebel. Man erkennt in dem Chaos allmählich einen Kasten aus Plexiglas, er ist mit Qualm gefüllt, und als er sich öffnet, tritt nicht nur Dampf aus, sondern auch 50 Cent. Er singt „I’m On Some Shit“. Er trägt Baseballjacke, zwei dicke Ketten, Armreifen und vergoldete Schlagringe. Er ist so stark mit Schmuck behängt, dass man ihn mit einem kräftigen Elektromagneten aus der Halle saugen könnte.