ESC-Gewinner Måneskin in den Single-Charts : Rapper Kontra K mit neuem Album direkt an der Spitze der Charts

Baden-Baden Mit seinem sechsten Album ist Kontra K weit oben in den Charts eingestiegen. Der Rapper setzt sich damit unter anderem gegen US-Popstar Pink durch. Die ESC-Gewinner steigen in die Single-Charts ein.

Der Rapper Kontra K ist mit seinem neuen Album „Aus dem Licht in den Schatten zurück“ direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts gesprungen. Es ist das sechste Nummer-Eins-Album des Musikers, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Damit setzte sich der Berliner gegen illustre Konkurrenz durch: Lindemann, das Metal-Projekt von Rammstein-Sänger Till Lindemann und dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren, landete mit dem Live-Album „Live In Moscow“ auf Anhieb auf Platz zwei. Auf Rang drei stieg Sänger Jan Delay mit „Earth, Wind & Feiern“ ein. Dahinter liegen „Udopium – Das Beste“ von Rocker Udo Lindenberg und „All I Know So Far: Setlist“ von US-Popstar Pink.