ZZ Top-Konzert in Köln : Hypnotischer Blues am Tanzbrunnen

Köln Kurz, aber cool war der Besuch der sonnenbebrillten Texas-Blues-Giganten im beschaulichen Tanzbrunnen. Rund 10.000 Zuschauer wippten mit.

Man müsste lügen, wollte man behaupten, dass ZZ Top den Kölner Tanzbrunnen am Dienstagabend abgerissen haben. Nein, sie haben sich nett mit ihm unterhalten, ein, zwei Bier mit ihm getrunken, und sich dann gemütlich verabschiedet. Was sich angenehm dazwischen eingeschlichen hat, sind 50 Jahre geballter Bluesrock, wie man ihn heute eigentlich gar nicht mehr bekommt.

Und das Setting könnte schöner nicht sein: Das orangefarbene Abendlicht fängt sich in der chromglitzernden Mechanik an den Gitarren von Dusty Hill und Billy Gibbons. Leider nur für Zuschauer über 1,80 Meter ist Frank Beard am Schlagzeug zu erkennen, das einzige Bandmitglied ohne Bart (natürlich der Running Gag seit Jahrzehnten). Der lädt die kratzigen Riffs und gut geölten Ausflüge in Solo-Höhen der beiden Gitarristen in ein solides Bett, und nicht zuletzt der Rhythmus, das Verzögernde, Vorwegnehmende ist es, was den Liedern den Teufel eintreibt.