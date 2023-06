„Schüttel deinen Speck, Köln!“ Peter Fox feiert mit dem Publikum auf der Bühne

Am Ende spielt er ihn doch. Peter Fox hat sich schon zweimal von der Bühne verabschiedet, wurde von den mehr als 3000 Fans bejubelt und zurückgerufen. „Dann spielen wir einen Song, den ich eigentlich nicht mehr singen will“, sagt er. „Auf Ehrenbasis.“ Es wird „Haus am See“, nur vom Klavier begleitet. Die Handys und Lichter schießen in den Abendhimmel der Kölner Südbrücke. „Eigentlich kommt man nie an. Es ist immer eine Reise“, sagt der Berliner. Und es ist, als wäre er nie weg gewesen.