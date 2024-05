Explizite Textnachrichten Vorwürfe gegen Kölner Generalmusikdirektor

Laut dem Kölner Stadtanzeiger ist zudem von einem Brief eines Orchestermitglieds an den Geschäftsführenden Direktor Stefan Englert die Rede, in welchem Roth ebenfalls übergriffiges Verhalten vorgeworfen wird. Englert wollte sich bisher dazu aus Gründen der Vertraulichkeit nicht äußern. Man nehme allerdings die Berichterstattung zu Roth und das Thema sexuelle Belästigung ernst und gehe den Vorwürfen nach – Englert setze sich für ein sicheres Arbeitsumfeld ein.