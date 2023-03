15.000 Fans begeistert Måneskin – die bekannteste italienische Band der Gegenwart in Köln

Aufgeregte Teenager in Lack- und Leder-Klamotten auf den Fluren der Lanxess-Arena, so weit das Auge reicht. Ein bisschen Glitzer ist auch dabei. Verwunderlich ist das nicht, denn heute Abend spielt die zurzeit bekannteste italienische Glamrock-Band unter dem Motto „Loud Kids Tour Gets Louder“ ihr zunächst letztes Deutschland-Konzert: Måneskin. Die Frage eines jungen Mannes an seinen Nachbarn „Was sie wohl heute tragen?“ und der knallrote Bühnen-Vorhang lassen Großes erahnen.