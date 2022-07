Die Red-Hot-Chili-Peppers haben ihre Welttournee gestartet. Den Auftakt gaben Sie am 4. Juni im Estadio La Cartuja in Sevilla. Weitere Destinationen sind unter anderem Hamburg, Paris, New York, Chicago. Insgesamt führt sie ihre diesjährige Tournee in 32 Städte. Am 5. Juli kam die Band nach Köln ins Rheinenergie-Stadion und wir zeigen Ihnen die Bilder dazu.

Im ausverkauften Stadion feiern die Fans in Köln das Wiedersehen der Band.