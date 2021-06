Traditioneller Knabenchor : Regensburger Domspatzen nehmen künftig Mädchen auf

Regensburg Neuerung beim ältesten Knabenchor: Die Regensburger Dommusik wird ab dem Schuljahr 2022/23 um einen Mädchenchor ergänzt. Das beschlossen Stiftungsrat und Vorstand der Domspatzen.

Der älteste Knabenchor der Welt, die Regensburger Domspatzen, öffnet im Schuljahr 2022/23 das Gymnasium für Mädchen. Die Regensburger Dommusik erhalte dann zusätzlich einen Mädchenchor, teilten die Domspatzen am Dienstag mit. Die Domspatzen als Domchor und reiner Knabenchor blieben aber erhalten, hieß es weiter.

„Wir freuen uns, dass wir in Zukunft auch Mädchen an unserem Gymnasium begrüßen und ihnen unsere tollen Möglichkeiten bieten können“, sagte Domkapellmeister Christian Heiß. Als früherer Eichstätter Domkapellmeister habe er bereits viele Jahre Erfahrung in der Chorarbeit mit Mädchen.