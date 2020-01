Berühmter Jazz-Musiker : Chef-Chemiker im Klanglabor

Düsseldorf Die Kino-Dokumentation „Birth Of The Cool“ erzählt das Leben von Miles Davis (1926-1991). Man will danach nur noch Musik hören.

Der schönste Satz in dieser Dokumentation stammt von Herbie Hancock. Er wird bald 80, er ist ein feiner älterer Herr, der noch immer an beiden Enden brennt, und er sitzt hier vor der Kamera und schmunzelt sehr ansteckend. Hancock stieß mit 23 zum legendären zweiten Quintett von Miles Davis, und er erinnert sich an früher, als er Miles das erste Mal hörte. „Miles“, sagt Hancock nun, „Miles spielte, als werfe er einen Stein über das Wasser, und der Stein berührt die Wasseroberfläche und fliegt weiter und titscht auf und fliegt weiter und so fort.“ Und immer, wenn man demnächst mal wieder Miles Davis auflegt, wird man denken, wie wahr und treffend dieses Bild ist.

„Birth Of The Cool“ heißt der Film, der gerade ins Kino gekommen ist und Leben und Karriere des größten Jazzmusikers erzählt. Stanley Nelson hat ihn gedreht, ein amerikanischer Dokumentarist, der vor allem mit politischen Filmen etwa über die Black-Panther-Bewegung bekannt geworden ist. Man kann nicht gerade sagen, dass das eine perfekte Doku geworden ist. Der Regisseur hat sich an die Chronologie verloren, und er will zu viel, wenn er das musikalische Genie Miles Davis ebenso würdigt wie den Privatmann, Bandleader, den Freiheitskämpfer, die Stilikone, das Drogenopfer und den Liebhaber. Außerdem erwähnt er mit keinem Wort Teo Macero, den legendären Produzenten, der viele Meisterwerke von Miles Davis überhaupt erst in Form gebracht hat und einen eigenen Film wert wäre. Trotzdem ist die Wirkung dieser reich aus den Archiven bebilderten Produktion enorm. Man will nach den knapp zwei Stunden nämlich direkt eintauchen in das Werk von Miles, man will ihn hören: Miles and more.

Info Die größten Alben von Miles Davis 1. „Kind Of Blue“ (1959) John Coltrane spielt mit, und Kenner streiten, ob sein „A Love Supreme“ das beste Jazzalbum ist oder dieses hier. Dieses hier. 2. „On The Corner“ (1972) Sitars, Tablas, Funk. Miles Davis hörte Hendrix und James Brown und mischte deren Sound mit Jazz. Die Platte gilt als Inspiration für HipHop und House. 3. „In A Silent Way“ (1969) „Spielt, was ihr fühlt“, wies Miles an. Und Wayne Shorter, Herbie Hancock, Chick Corea und Joe Zawinul hielten sich dran.

Er wurde 1926 in Illinois geboren, und nachdem sein Vater, der als Zahnarzt praktizierte, dem 13-Jährigen eine Trompete geschenkte hatte, ging Miles nachmittags in den Wald, hörte den Vögeln und den anderen Tieren zu und spielte nach, was sie sagten und sangen. Mit 18 zog er nach New York, er wollte dort an der renommierten Juilliard School of Music studieren, jedenfalls erzählte er das seinen Eltern. In Wirklichkeit wollte er seine Helden an der 52nd Street hören, Charlie Parker und Dizzy Gillespie. Die Clubs hatten Lautsprecher an die Straße gestellt, die nach draußen übertrugen, was drinnen abging. New York muss damals der am besten klingende Ort der Welt gewesen sein.

Viele nahmen Miles Davis als schroffen, arroganten und unzugänglichen Kerl war. Sie wunderten sich, dass dieser Mann in der Musik eine andere Seite zeigen konnte. Lyrisch. Romantisch, ohne sentimental zu sein. Verliebt in die Schönheit der Melodien. Und er blieb niemals stehen. Er lieh sich in der Public Library die Partituren der großen Avantgardisten der klassischen Musik aus und studierte sie. Er wollte das Neue in die Welt bringen.

Toll sind die Bilder, die Miles Davis Ende der 1940er Jahre in Paris zeigen. Juliette Gréco und er waren ein Paar, sie trafen sich mit Sartre und Picasso. In Paris entfesselte Miles Davis seine erste Revolution: Er lieferte den Soundtrack zu Louis Malles Film „Fahrstuhl zum Schafott“. Der Regisseur, der die Nouvelle Vague mit ins Rollen brachte, indem er von echten Menschen und echten Leben erzählte, ließ Miles Davis die Musik direkt auf die Bilder spielen. Keine Noten, keine Vorbereitung, reine Improvisation für den Moment.

Die spontane Eingebung war der Kern des Werks von Miles Davis: 1958 beim Festival in Newport etwa, als er den Harmon-Dämpfer in die Trompete steckte, direkt ins Mikro blies und den Bebop zur Mainstream-Musik machte. 1959, als er „Kind Of Blue“ einspielte, das größte Jazzalbum aller Zeiten. 1970, als er „Bitches Brew“ veröffentlichte und Jazz und Rock vermählte. Und 1972, als er „On The Corner“ aufnahm, das erste Funk-Album, das in der Jazz­abteilung verkauft wurde. Vorstoßen in die Zukunft: Er scharte junge Musiker um sich, Lenny White war erst 17, als er von Miles engagiert wurde. Und „Doo-Bop“, das letzte Album, das 1992, ein Jahr nach dem Tod durch Herzinfarkt erschien, war eine HipHop-Platte.

Dieser Film wirkt wie eine dieser dünnen Einführungen in das Werk eines Künstlers, und im Grunde müsste nun jedes Jahr ein neuer Film ins Kino kommen, der sich mit einem je eigenen Aspekt im Schaffen von Miles Davis beschäftigt. Als Nächstes wünschte man sich eine Lieferung über den Kämpfer für Gleichheit. Davis war schon ein Star, als er vor dem Club Birdland stand, wo er am Abend aufgetreten war, und rauchte. Ein Polizist verprügelte ihn, und da begriff Miles Davis, dass kein Ruhm, keine Bekanntheit schwarze Menschen vor solchen Übergriffen schützen kann. Er wurde zum Vordenker des Black Pride, und als sein Album „Miles Ahead“ 1958 mit einem weißen Model auf der Hülle erschien, protestierte er. Die nächste Auflage wurde verändert: Das neue Cover zeigte ihn. Für spätere Hüllen engagierte Miles Davis seine jeweiligen Lebensgefährtinnen, Frances Taylor auf „Someday My Prince Will Come“ (1961) etwa, Cicely Tyson auf „Sorcerer“ (1967) oder Betty Davis auf „Filles de Kilimanjaro“ (1969).

All das kommt in „Birth Of The Cool“ nur am Rande vor, ebenso die Drogensucht. Miles Davis zog sich zwischen 1975 und 1980 in sein Haus zurück, rührte sein Trompete nicht an, sondern drückte, inhalierte und schnupfte hauptberuflich. Anfang der 1980er kehrte er zurück, als alter Mann von Mitte 50. Er traf manche Töne nicht mehr, er schritt tastend über die Bühne, „aber er war immer noch Miles“, sagt Marcus Miller in diesem Film. Seine letzte Großtat war 1986 das Album „Tutu“.

Quincy Jones kommt zu Wort, Wayne Shorter, Ron Carter, Carlos Santana und Juliette Gréco. Sie können das Rätsel Miles Davis nicht lösen, sie tragen nur noch mehr zum Mythos bei. „Das Studio war wie ein Labor“, sagt einer, „und Miles war der Chef-Chemiker“. Die größte Leerstelle dieses Film ist indes die Musik. Sie wird nur angespielt. So muss man den Film als Rampe ins Werk betrachten und die Platten selbst auflegen. Vielleicht ja als Erstes das Stück „Bitches Brew“, über das Carlos Santana sagt, die Töne aus Miles’ Trompete hörten sich an, als stießen sie um drei Uhr morgens gegen die Hochhäuser in den Straßenschluchten New Yorks.