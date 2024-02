Einziges Konzert in Deutschland Kings of Leon spielen in der Lanxess Arena

Die US-amerikanische Rockband Kings of Leon kommt am 12. Juli 2024 nach Köln in die Lanxess Arena. Das Konzert ist das einzige, das die Musiker im Rahmen ihrer „Can We Please Have Fun“-Tour in Deutschland geben werden. Die erfolgreiche Band wird dann auch Stücke aus ihrem neuen, gleichnamigen Album präsentieren, das am 10. Mai erscheint.