„The Collective“ Kim Gordon macht göttlichen Lärm

„I Don’t Miss My Mind“ ist ein dorniges Bass-Monster, und überhaupt werden die Stücke von einer fast schon heiteren Grumpyness grundiert. Gordon lamentiert über das Autofahren in Los Angeles, sie praktiziert automatisches Sprechen, liest eher Lyrik als Lyrics. Und manchmal macht ihr das so viel Spaß, dass das unausgesprochen geltende, aber strikt befolgte Gebot der Melodievermeidung gelegentlich gebrochen wird.