Keyboarder Christian Lorenz : „Flake“ kündigt neues Rammstein-Album an

Berlin Die Berliner Metal-Band Rammstein hat die Auszeit durch die Corona-Pandemie und die deswegen unterbrochene Stadiontour für ein achtes Studio-Album genutzt.

Im Oktober waren Fotos von Rammstein im Studio zu sehen. Dafür hatte sich die Band um Sänger Till Lindemann bei „La Fabrique“ im französischen Saint-Rémy-de-Provence eingemietet. Auf Instagram postete Deutschlands international erfolgreichste Band damals ein Bild der Musiker bei der Arbeit. Dazu hieß es im Kommentar: „Leider keine Tour dieses Jahr - aber es ist klasse, zurück im Studio zu sein“ („Sadly no tour this year - but it's great to be back in the studio!“).