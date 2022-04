„Mr. Morale & The Big Steppers“ : US-Rapper Kendrick Lamar kündigt fünftes Album an

Los Angeles Kendrick Lamar gehört zu den bekanntesten Rappern der Welt. Nach einigen Jahren Pause kündigte er über Twitter nun sein neues Album für Mai an. Was bisher bekannt ist.

Der Musiker Kendrick Lamar (34) postet eine echte Überraschung: Der kalifornische Rapper hat für den 13. Mai 2022 auf Social Media ein neues Album mit dem Titel „Mr. Morale & The Big Steppers“ angekündigt. Via Twitter postete Lamar für seine 11,6 Millionen Follower die Anmerkung eines Fans, der im Februar noch gewitzelt hatte „Kendrick Lamar ist offiziell im Ruhestand“ und verlinkte dazu seine eigene Webseite - mit dem Hinweis auf das neue Album.

Zuletzt brachte er 2017 die preisgekrönte Platte „Damn“ heraus, mit der er 2018 als erster Rapper den renommierten Pulitzer-Preis in der Kategorie Musik gewann. Das Album sei eine „virtuose Liedersammlung, vereint von seiner umgangssprachlichen Authentizität und rhythmischen Dynamik“, hieß es damals in einer Erklärung. „Mr. Morale & The Big Steppers“ ist nun nach langer Pause bereits das fünfte Studioalbum des Rappers.

In einem Twitter-Post verlinkt Lamar auf seine Website: