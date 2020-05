„Die Band verlasse ich, aber die Familie nie“ : Angelo Kelly erklärt in emotionalem Video Ausstieg bei Kelly Family

Angelo Kelly erklärt in emotionalem Video Ausstieg bei Kelly Family

Berlin Der irisch-amerikanische Sänger Angelo Kelly hat sich mit einem emotionalen Statement von den Fans der „Kelly Family“ verabschiedet. In dem Video erklärt 38-Jährige, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat.

Er habe es genossen, wieder für dreieinhalb Jahre mit seinen Geschwistern zusammenzuarbeiten, sei aber auch an seine Grenzen gestoßen, erklärte der 38-Jährige in der Nacht zum Freitag in einem kurzen Video auf Instagram. „Ich glaube, wir haben viel, viel mehr erreicht und viel, viel mehr erlebt als wir erwartet hatten. Aber ich muss auch sagen, es war sehr, sehr viel Arbeit, besonders für mich. Ich bin ja jemand, der alles zu extrem macht vielleicht.“