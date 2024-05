Konzert in Köln Warum ist Kacey Musgraves nicht so groß wie Taylor Swift?

Manchmal ist Popmusik eine rätselhafte Angelegenheit. Warum sind Stadien binnen Minuten ausverkauft, wenn Taylor Swift sich ankündigt, während Kacey Musgraves in Hallen vor „nur“ rund tausend Menschen spielt? Objektiv betrachtet ist diese Frage kaum zu klären. Vieles hat im Pop ja mit Gefühlen zu tun – aber auch die sind so unglaublich gut an diesem Abend mit Kacey Musgraves im Kölner Carlswerk Victoria. Nicht nur sie selbst und ihre Band, auch ihr schön diverses Publikum wirkt so unfassbar sympathisch. Wenn man mal irgendwo verloren geht auf dieser Welt, dann möchte man diesen Menschen begegnen und sie nach dem Weg fragen.