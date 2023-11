Mit 25.000 Euro dotiert Helge Schneider mit Kunstpreis des Landes NRW ausgezeichnet

In einem eingespielten Video zu Schneiders langjährigem künstlerischen Schaffen erklärte der Mülheimer: „Also, meine Fantasie lasse ich einfach wirken. Und ich improvisiere.“ Der Funke zu künstlerischen Bühnen-Auftritten sei bei ihm schon sehr früh übergesprungen: „Ich habe ein Foto gesehen von einem Clown, als ich vier Jahre alt war. Da war für mich klar, dass ich so was mache.“ Als er im Hintergrund das Zirkus-Publikum gesehen habe, habe er gedacht: „Das ist genau mein Schaffensfeld. Also so will ich arbeiten.“