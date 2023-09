Traum vieler Fans Nach über 20 Jahren kommt neuer *NSYNC-Song – mit Justin Timberlake

Timberlake und seine *NSYNC-Kollegen Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick und JC Chasez sorgten in der Nacht zum Mittwoch bei der Verleihung der MTV Video Music Awards bereits für Furore. Sie überreichten die Trophäe in der Sparte „Pop Song“ an Gewinnerin Taylor Swift. Die war sichtlich gerührt und outete sich als großer Fan der Band. Eine Kostprobe der alten *NSYNC-Hits, wie „I Want You Back“, „Gone“ oder „Bye, Bye, Bye“ gab es aber nicht. Die Gruppe hatte sich 2002 aufgelöst und bis jetzt keine Musik mehr aufgenommen.