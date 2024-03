„Everything I Thought I Was“ Justin Timberlake veröffentlicht neues Album mit alten Bekannten

Zuvor hatte Timberlake auch in Memphis ein Gratiskonzert gegeben. Ein drittes in London, für das vorher Karten verlost worden waren, musste der Sänger kurzfristig absagen, nachdem er in der britischen Hauptstadt erkrankt war. Im Sommer will er auf seiner „Forget Tomorrow“-Welttournee zurückkommen und dann auch Konzerte in Berlin, München, Köln und Hamburg geben.