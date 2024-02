„The Forget Tomorrow World Tour“ Justin Timberlake kommt im Sommer für vier Konzerte nach Deutschland

US-Popsänger Justin Timberlake spielt im Sommer vier Konzerte in Deutschland. Während seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ tritt der 43-Jährige in Berlin (30.7.), München (21.8.), Köln (25.8.) und Hamburg (4.9.) auf, wie der Veranstalter Live Nation am Freitag mitteilte. Die fünfte Tour des mehrfachen Grammy-Gewinners („Cry Me a River“, „What Goes Around... Comes Around“), der einst mit der Boygroup N'Sync bekannt geworden war, soll am 29. April im kanadischen Vancouver starten und am 16. Dezember in Indianapolis (USA) enden.