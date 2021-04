Wenige Tage nach neuem Album : Justin Bieber überrascht mit Gospel-Minialbum

Berlin Gerade erst hat er mit seinem neuen Album „Justice“ Platz 1 der US-Charts erreicht – da spendet Justin Bieber einen österlichen Gospel-Segen.

Auf „Freedom“, das ein am Montag ohne große Ankündigung erschienenes Mini-Album eröffnet, singt der kanadische Popstar vom Teufel als Lügner - und dass Freiheit sich so gut anfühlt. Das Ganze zum gewohnt eingängig-soften Bieber-Sound, den weltweit Millionen überwiegend junge Fans vergöttern. „Justice“ war am 19. März erschienen, in Deutschland kam das Album auf Rang 4.

Mit „All She Wrote“, „We’re In This Together“, „Where You Go I Follow“, „Where Do I Fit In“ und „Afraid to Say (Wrong Thing)“ sind noch fünf weitere Stücke auf der Gospel-EP „Freedom“ zu hören, wie Biebers Label Universal in Berlin mitteilte. Dessen Angaben zufolge hat der im kanadischen Bundesstaat Staat Ontario geborene Sänger „mit seinen Veröffentlichungen weit über 75 Milliarden Streams generiert und hält damit seinen Status als einer der erfolgreichsten Musiker weltweit“. Zudem sei Bieber der beliebteste Youtube-Star mit über 60 Millionen Abonnenten.