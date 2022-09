Popstar krank und erschöpft : Justin Bieber muss Welttournee erneut unterbrechen

Rio de Janeiro Der kanadische Popstar Justin Bieber bricht wegen einer Krankheit seine Welttournee vorerst ab. Es soll aber nur eine Pause für eine Erholung sein. Ob sich die für Anfang 2023 geplanten Auftritte in Deutschland verschieben, ist noch unklar.

Sechs Konzerte in Europa hätten ihm viel abverlangt und bei einem Auftritt am Wochenende in Rio de Janeiro habe er alles für die Menschen in Brasilien gegeben, schrieb der 28-jährige Bieber am Dienstag bei Instagram. „Nachdem ich von der Bühne kam, hat mich die Erschöpfung überfallen und ich habe erkannt, dass ich meine Gesundheit im Moment zur Priorität machen muss“, erklärte der Sänger. „Deshalb werde ich bis auf weiteres die Tournee pausieren. Ich werde wieder in Ordnung sein, aber ich brauche Zeit, um mich auszuruhen und damit es mir besser geht.“