Zweimal in Folge musste das Musik-Festival im Dortmunder Westfalenpark wegen der Pandemie abgesagt werden. Am letzten Juli-Wochenende ist es dieses Jahr nun wieder soweit. Juicy Beats 2022 feiert sein Comeback. Zahlreiche Bands aus Electro, Indie/Alternative, Hip-Hop, House, Techno, Reggae bis hin zu Worldbeat bringen an zwei Tagen Zehntausende wieder in Stimmung. Das Line-up 2022.