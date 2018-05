Schlagerstar aus Herne: Jürgen Marcus ist tot

München Es gehört zu den bekanntesten Liedern der Schlagergeschichte: Mit dem Hit „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ wurde Sänger Jürgen Marcus in den 70ern berühmt. Nun ist der Musiker nach langer Krankheit gestorben.

„Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat und bereits Mitte Mai in unserer gemeinsamen Wohnung (...) in München verstorben ist“, teilte Manager und Lebensgefährte Nikolaus Fischer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Marcus litt seit 2002 an COPD (Chronic obstructive pulmonary disease, chronisch obstruktive Lungenerkrankung).