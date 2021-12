50 Jahre nach der Veröffentlichung : Joni Mitchell schenkt ihren Fans zu Weihnachten Video zu „River“

Toronto Eigentlich geht es in dem Song von Joni Mitchell um Liebeskummer. Dennoch wird „River“ in der Weihnachtszeit besonders gern gespielt. Fünf Jahrzehnte nach der Veröffentlichung gibt es jetzt auch ein offizielles Musikvideo.

Der in Schwarz-Weiß animierte Kurzfilm wurde am Donnerstag (Ortszeit) auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Sängerin veröffentlicht. In dem Video wird die von Mitchell gesungene Geschichte digital nachgezeichnet: Die Erzählerin versucht, schmerzhafte Erinnerungen an eine vergangene Beziehung zu vergessen, indem sie mit Schlittschuhen über einen gefrorenen Fluss davonfährt. Erst zum Ende des Videos geht die Schwarz-Weiß-Zeichnung in bunten Farben auf.