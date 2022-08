Kulturtipp zum Wochenende : Joni Mitchell kehrt auf die Bühne zurück

Joni MItchell ist 78 Jahre alt. Foto: AP/Jordan Strauss

Die große Joni Mitchell hat nach Jahrzehnten der Bühnenabstinenz wieder ein Konzert gegeben. Videos einzelner Songs von dem Auftritt finden sich bei Youtube. Man sieht hin und kann das Glück kaum fassen.

Das ist vielleicht die Musik-Sensation dieses Sommers: Joni Mitchell ist wieder aufgetreten. Sie gab beim Newport Folk Festival ein Konzert, sie spielte ein Set mit 13 Liedern, überraschend und unverhofft.

Joni Mitchell ist 78 Jahre alt, ihren letzten Konzertauftritt hatte sie vor 20 Jahren, und 2015 ließ ein Aneurysma im Gehirn sie vergessen, wie man Gitarre spielt. Umso bewegender ist jener Moment, in dem Mitchell, die während ihres Comebacks aus gesundheitlichen Gründen in einem Sessel sitzen muss, aufsteht und die Gitarre nimmt. Sie spielt „Just Like This Train“ im Stehen, und sie genießt es. Sie trägt die Haare zu zwei Zöpfen gebunden, auf dem Kopf hat sie ein schwarzes Barret, und die Augen schützt sie mit einer Sonnenbrille in Gold und Schwarz. Sie soll sich ihrem Lieblingsinstrument durch Youtube-Tutorials erneut angenähert haben. Die Frau, an deren besonderer Art, die Akkorde zu greifen, selbst Meister wie Eric Clapton verzweifelten, lernte neu zu spielen, indem sie sich Lehrfilme ansah. Man schaut ihr zu und denkt: Das ist echt sie.

Im Internet findet man die Rückkehr einer der wichtigsten Frauen im Pop nun dokumentiert. Organisiert wurde der Abend von ihrer Freundin Brandi Carlile, die selbst Songwriterin und Sängerin ist und einst das Mitchell-Album „Blue“ in Gänze gecovert hat. Mitchell veranstaltet gelegentlich sogenannte „Joni Jams“ bei sich daheim in Los Angeles, wo Stars wie Elton John und Herbie Hancock gemeinsam musizieren. Carlile schlug vor, den nächsten Jam doch einfach öffentlich abzuhalten. An historischem Ort. In Newport. Neben ihr sind also auch andere Musiker auf der Bühne, Marcus Mumford von der Band Mumford & Sons etwa.

Vor 50 Jahren ist Joni Mitchell zuletzt in Newport aufgetreten. Nun spielt sie „Big Yellow Taxi“, „Both Sides Now“ und „A Case Of You“. Und wenn es überhaupt etwas zu meckern gibt, dann, dass die vielen Glücklichen auf der Bühne ständig „Oh My God“ zu rufen scheinen, immerzu den Kopf schütteln, mit Smartphones filmen und die Handflächen vor den Mund legen, weil sie es nicht fassen können. Aber vielleicht ist das bloß Neid, man würde ja selber nichts anderes tun.