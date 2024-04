Konzert in Köln Joe Bonamassa entzückt mit virtuosen Gitarrensoli

Zwölf Songs. Eine Titel-Anzahl, die bei einem Popkonzert gerade mal für 45 Minuten reichen würde, ergibt bei Joe Bonamassa ein abendfüllendes Programm. Der Gitarrist und Sänger reiht sich in der Kölner Lanxess-Arena ein in die lange Tradition des Blues und Blues-Rock, und da gehören ausufernde E-Gitarrensoli einfach dazu. In jedem einzelnen Stück. Fast 5000 Menschen sind gekommen und lieben das. Überwiegend sind es Männer über 40. Viele tragen karierte Hemden oder Band-T-Shirts und können die Gitarrenmodelle benennen, die fast bei jedem Titel wechseln. Aber auch weibliche Fans erheben sich irgendwann aus den komplett bestuhlten Reihen und laufen vor die Bühne.